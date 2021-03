‘Keiharde cocaïneoorlog brengt geweld en dreiging naar Breda en regio’

Studenten­ver­e­ni­gin­gen Breda houden moed: ‘Ontspan­ning bieden is belangrijk, zeker nu’

7 maart BREDA - Samen een biertje drinken of een potje zweten in de sportschool? Het zit er al maanden niet meer in. Ook niet voor studenten. Studentenverenigingen in Breda doen er alles aan de moed erin te houden bij hun leden. ,,We blijven positief en proberen iedereen te betrekken bij activiteiten.”