Justin Goetzee definitief aan de slag bij Betrokken Ondernemers Breda

Thomas (12) uit Breda strijdt om ticket voor Europees Junior Songfesti­val: ‘Ik hoop dat iedereen op HIGH5 gaat stemmen’

BREDA - Thomas Elderhorst (12) uit Breda strijdt met de boyband HIGH5 zaterdagavond in de finale van het Junior Songfestival om een ticket naar het Junior Eurovisiesongfestival, dat later dit jaar in Armenië plaatsvindt. ,,We hebben veel lol samen.”

22 september