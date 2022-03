‘Junks worden steeds brutaler’: stadsmarinier en handhavers krijgen keet in Valkenberg Breda

BREDA - In het Valkenberg in Breda komt een keet te staan die als uitvalsbasis gaat dienen voor de stadsmarinier en andere handhavers. Zo wordt de veiligheid in het stadspark ‘zichtbaar’ aangepakt. Ook wordt er nagedacht over het tijdelijk plaatsen van camera’s.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar PvdA-gemeenteraadslid Younes Nahnahi.

Onveiligheid

De sociaal-democraat las begin februari in BN DeStem dat ondernemers en omwonenden kampen met een groeiend gevoel van onveiligheid en dat hun klachten niet serieus worden opgepakt door de gemeente.

De reactie van de gemeente op deze bezwaren veroorzaakte bij Nahnahi het ‘opmerkelijke’ gevoel dat de gemeente de situatie op zijn beloop heeft gelaten.

Continu overleg

Dat is niet terecht, laat het college weten. De kritiek in de krant heeft het stadsbestuur zelfs ‘enigszins verbaasd’. Er is volgens burgemeester en wethouders namelijk ‘continu overleg’ over wat er zich in het Valkenberg afspeelt. ,,Samenwerking, alertheid en aandacht voor het gebied zijn goed’’, aldus het college.

Beter nog, de dag voordat het artikel verscheen zou er nog een gesprek zijn geweest tussen de voorzitter van de Wijkraad Stationskwartier en medewerkers van de gemeente Breda. Daarbij was ook de ‘stadsmarinier woonoverlast’ aanwezig. Er is toen onder meer gepraat over de vraag hoe er moet worden omgegaan met meldingen van overlast.

Noodzaak

Raadslid Nahnahi wilde ook weten of het college zo snel mogelijk maatregelen wil nemen om de onveiligheidsgevoelens weg te nemen. Dat gaat misschien gebeuren. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de ‘noodzaak’ om in het Valkenberg tijdelijk extra camera’s te plaatsen. De handhavers van de gemeente Breda krijgen sowieso een keet in het park. Ook de stadsmarinier kan daar terecht en het gebouwtje wordt nadrukkelijk weggezet ‘om meer zichtbaarheid te creëren’.

Steeds brutaler

Quote Handhavers gaan in principe op iedere melding af. burgemeester en wethouders Breda Overigens is het onmogelijk om alle overlast te voorkomen van onder meer junks die volgens Nahnahi ‘steeds brutaler worden’. Dat hoort volgens het college nu eenmaal bij een internationaal station waar internationale reizigers uitstappen. Maar ‘de insteek is om alle personen die in het gebied rondhangen in de gaten te houden’. De meeste overlastgevers zijn bekend bij boa’s en politie, ook wanneer ze van buiten de stad komen.

En wat de meldingen van bewoners en ondernemers betreft: ,,Onze handhavers gaan in principe op iedere melding af. De politie maakt geregeld een extra ronde in en rond het park en het Stationskwartier.’’