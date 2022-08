Judith gaat met twee lampen een nieuw leven in Italië tegemoet: ‘Ik had zin in rust’

Overlast bootjesmen­sen op Mark in Breda aangepakt: ‘Er zijn mensen die in onze achtertuin wildplas­sen’

BREDA - In de strijd tegen overlast van waterrecreanten op een deel van de Mark in het Ginneken zijn op het water bij de Duivelsbruglaan vijf boetes uitgedeeld. Omwonenden zijn blij dat er iets wordt gedaan. ,,Soms staan ze opeens in je achtertuin.’’

18 augustus