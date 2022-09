Jongerenwerker Rino uit Bavel blijft zitten waar hij zit en dus gaat de gemeente weer naar de rechter

Marianne heeft de Japanse duizend­knoop in haar tuin en ze is niet de enige: 'Een ramp'

RIJSBERGEN - Marianne van Meel uit Rijsbergen doet haar best de Japanse duizendknoop uit haar tuin te houden. Zij is niet de enige. Wageningen University krijgt de laatste jaren veel vragen van particulieren over de woekerplant.

27 augustus