Jongen (17) gaat ervandoor voor de politie en rijdt met 200 per uur over de A58

Bredase politiek behoorlijk kritisch over bedrijven­par­ken Ba­vel-Zuid en Rithmees­ter­park II

16 februari De politiek in Breda is behoorlijk kritisch over de plannen voor bedrijvenparken Bavel-Zuid en Rithmeesterpark II. Dat bleek vorige week tijdens een tweede debat over de ‘Versnelling werklocaties’. De wijkraden Bavel en Buitengebied Breda Zuid-West uitten eerder al bezwaren.