Jonge Waalwijkse verdachten van moord op Bredanaar mogen naar huis

Binnenkijken bij... Van ‘krot’ uit 1860 naar huis met mix van Engelse en Thaise cultuur in Zundert

ZUNDERT - ,,Dit huis was een krot.” Arjan Bakx (57) is dan ook niet over één nacht ijs gegaan voor hij in 1999 zijn huis in het buitengebied van Zundert kocht. Sterker nog, er heeft meer dan vier jaar gezeten tussen de bezichtiging en de aankoop. Maar hij woont er nu al weer enige tijd naar genoegen met Sopit en haar dochter Melissa.

7 december