Jonge ondernemer biedt Belcrum vers brood om de hoek: ‘Wijk is blij dat er weer een bakker zit’

En dat in een tijd dat veel bakkers vanwege de hoge kosten gedwongen sluiten. ,,De wijk is blij dat er weer een bakker is.’’

Romme (27) combineert de bakkerij met een lunchroom op de hoek Speelhuislaan/Van Voorst tot Voorststraat. Tijdens het gesprek staat hij regelmatig op om klanten te helpen. ,,Het pand was vervallen, we hebben het in twee weken tijd kunnen opknappen tot wat het nu is”, vertelt de 27-jarige ondernemer als-ie weer zit.

,,Iedere dag dat we bezig waren, kwamen mensen vragen of de bakker terugkwam. Er was dus duidelijk behoefte aan een ‘eigen’ bakker in de Belcrum.”

Quote Ik vind het leuk mensen over brood te adviseren Randy Romme, Breda's Eethuis

Plan bijgesteld

Aanvankelijk kreeg Romme wel de vraag: ‘Waar begin je aan?’ ,,Het plan was eigenlijk alleen een lunchroom te beginnen. Na de reacties uit de wijk heb ik dat plan bijgesteld, al was ik niet echt bekend met een bakkerij. Na het volgen van de nodige cursussen is het nu een bakkerij met lunchroom. Ik vind het leuk mensen over brood te adviseren.”

Tekst gaat verder onder de foto: Romme is behalve ondernemer ook purser.

Volledig scherm Bezoekers van Breda’s Eethuis kunnen in de zaak ook terecht om te lunchen. Romme aan een van de tafeltjes in de nieuwe zaak. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

De jonge ondernemer combineert zijn zaak met een baan voor drie dagen als purser bij een vliegmaatschappij. ,,Breda’s Eethuis is vijf dagen per week open. Als ik er niet ben, heb ik een team dat het overneemt.”

Snack voor onderweg

In de eerste dagen na de opening was de aanloop groot, zegt hij. ,,Met mensen die hier hun dagelijks brood halen, maar ook de lunchroom liep direct goed. Zeker op vrijdag en zaterdag. En verschillende bedrijven komen bij ons hun broodjes voor de lunch halen. Studenten stappen binnen voor een koffie-to-go en een snack voor onderweg.”

Quote Producten als croissants en andere snacks bakken we zelf Randy Romme, Breda’s Eethuis

Breda’s Eethuis is geen warme bakker. ,,We halen dagelijks vers brood bij een bakker in Breda. Ook de ingrediënten voor onze broodjes zijn lokaal. Alles is vers. Producten als croissants en andere snacks bakken we zelf. We gaan zoveel mogelijk verspilling tegen. Blijft er brood over, dan verwerken we dat in andere producten. In de regel zijn we tot nu toe aan het einde van de dag uitverkocht.”

Tevreden

Volledig scherm Randy Romme heeft de koffie al klaar staan. © Pix4Profs/Edwin Wiekens Voor zijn lunchroom heeft Romme een simpel principe: ,,Alles is vers, lekker en gezond. En goede porties. Onze broodjes zijn halve baguettes. Ik heb liever dat de gast het nét niet op kan, dan dat het te weinig is. Mijn gasten moeten even tevreden zijn met de lunch, als de Belcrum tevreden is met een eigen bakker.”