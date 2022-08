Jonge kunstenaars ontdekken de nacht op vier plekken in Breda

BREDA - Van kleine beestjes die leven op de maan tot de duistere stadsbrand uit het Breda van 1534. Op vier verrassende plekken in Breda is de komende maand prikkelende kunst te zien van jonge makers.

Initiatief is van Kunstenaars Ontwikkel Platform KOP en het Stedelijk Museum Breda. Geïnspireerd op Nachtvlucht, de expositie met werk van Pieter Laurens Mol die momenteel in het museum is te zien, kregen vier jonge kunstenaars de opdracht iets te maken rond het thema ‘Ontdek de nacht'.

Duisternis

Juist die nacht, het zwarte, de duisternis in veel betekenissen, speelt een rol in het werk van Mol. Aan de vier kunstenaars de taak hun gedachten daar over te laten gaan. De uitkomst is heel verschillend.

Zo is nu al op het Dr, Jan Ingenhouszplein een grote maan te zien. De Britse kunstenares Georgie Brinkman liet zich inspireren door een verhaal hoe na een crash met een ruimtevoertuig mos op de maan belandde met kleine beestjes, piglets, die overal overleven. Ook op de maan.

Angst en stadsbrand

Heel anders zijn de projecties van de Duitse Alicia Kremser in aanvankelijk de Ginnekenstraat, vanaf oktober in de Doelsteeg en Akkerstraat. Zij toont de angst voor de nacht, het onveilige gevoel op straat dat tegelijkertijd wordt verzacht door de wetenschap dat er iemand is die aan je denkt.

Op STEK aan de Veilingkade is een ander type duisternis te zien. Daar maakt Sjors Smit, gebaseerd op de geschiedenis van de grote Bredase stadsbrand uit 1534, met een bouwwerk dat linkt aan de zestiende eeuw, de impact van die gebeurtenis invoelbaar.

Kunstenares Naomi Jansen richt zich, tot slot, op het licht dat de duisternis verdrijft en nodigt iedereen uit om in Breda op te komen dagen Breda bij de opkomst van de zon. Op 24 september om 7.15 uur op de brug in de Belcrumhaven en op 29 oktober om 8.15 uur op het parkeerdek van het station.