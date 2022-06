Jonah (2) werd heel ziek van rotavirus, moeder Manoek vindt dat vaccin verplicht moet worden

Vierde herdenking afschaf­fing slavernij in Breda: twee dagen, met sprekers en diverse optredens

BREDA - In Breda vindt voor de vierde keer de Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij plaats. En wel op donderdagavond 30 juni in de Sint-Antoniuskathedraal in de Sint Janstraat met meerdere sprekers en op vrijdag 1 juli met activiteiten bij de Vredesduif op het Groenedijkplein in Breda-Noord, beide tussen 19.00 en 21.00 uur.

