JEKA geeft Rood-Wit genadeloos pak slaag, ook RBC haalt hard uit

Roddel en achterklap leidt tot poging doodslag: ‘Bestelbus als wapen gebruikt’

Ze was de roddels over haar persoontje meer dan zat. De kwelgeest die verhalen over vreemdgaan rondbazuinde, moest maar eens een lesje worden geleerd. Ze kondigde aan dat hij dood moest en ging met een groot vleesmes op hem af. Uiteindelijk was het, volgens justitie, haar vriend die hem om het leven probeerde te brengen. Door de man met zijn bestelbus klem te rijden tegen een boom.