Janus Fleerakkers benoemd tot Ridder

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Janus Fleerakkers al tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van Imkervereniging Ambrosius Ulvenhout/Galder gedecoreerd zou worden. Door corona is dat uitgesteld, maar burgemeester Paul Depla zette de Bredanaar zaterdag bij Boerderij Nuwenhuys alsnog in het zonnetje.

Fleerakkers begon in 1977 als vrijwilliger bij de Congregatie der Missionarissen van Mariannhill. Vervolgens zette hij is onder meer in voor de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (afdeling Zuid-Nederland), de Imkervereniging Ambrosius Ulvenhout/Galder, de Luidina Praktijkschool, Africa Bee One en de Sampath foundation.