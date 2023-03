Jan, gepensioneerd buschauffeur, steunt zijn stakende collega’s: ‘Zodra je achter het stuur kruipt, voel je de druk’

Sandor moet fors meer betalen voor zijn derde auto: ‘Ik word gestraft voor mijn hobby’

BREDA - De gratis eerste parkeervergunning in Breda is goed nieuws voor de meeste autobezitters. Het tarief voor een derde auto is echter vier keer zo duur geworden. Sandor Schröder, die graag aan oldtimers sleutelt, vindt dat ‘oneerlijk’.