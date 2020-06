Jan (65) overleed in het water bij Tholen: ‘Hij moet genoten hebben van zijn laatste duik’

Het gaat niet best met de Bredase schatkist. En dan komt corona er ook nog overheen

21:00 BREDA - Het gaat helemaal niet zo goed met de schatkist van de gemeente Breda. Eind vorige maand liet wethouder Greetje Bos (Financiën, VVD) weten dat ze zich daar geen zorgen over maakt en dat er zelfs een meevaller van 29 miljoen euro valt te verdelen. Maar de Rekenkamer Breda is minder enthousiast: in 2019 is de financiële situatie van de stad verder verslechtert. En dan is er ook nog corona.