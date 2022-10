Intimidatie in Breda wordt agressiever: ‘Een man maakte foto’s van me en volgde me tot aan mijn werk’

Bekendste stadsge­zicht van Breda in de steigers: ‘Als ze voor carnaval maar klaar zijn’

BREDA - Het meest gefotografeerde stadsgezicht van Breda staat in de steigers. Het uitzicht op de Grote Kerk met twee panden uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog is een hit bij toeristen. ,,Als ik voor iedere foto vijf cent had gekregen, had ik nu een dubbeldeks Tesla.”

23 oktober