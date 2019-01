Internationale trein op station Breda ontruimd na Frans gesprek over ‘explosief’: loos alarm

Na tien jaar is stripblad Eppo eigenaar van eigen naam

15:54 OOSTERHOUT/ BREDA - Tien jaar na de herstart van Eppo is het stripblad eigenaar geworden van de eigen naam. Dat meldt Oosterhouter Rob van Bavel van uitgeverij L. die Eppo uitbrengt. De naam Eppo was tot nog toe van uitgeverij Sanoma. ,,We zijn hartstikke blij dat we nu zelf beschikking hebben over de merknaam”, aldus Van Bavel.