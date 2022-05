Inschrijving Singelloop Breda van start: keuze uit zeven onderdelen, ook voor wandelaars

Muziek, sfeer en gezellig­heid zorgen voor topeditie 538 Koningsdag

BREDA - Er is alweer een einde gekomen aan het drukbezochte 538 Koningsdag-muziekfestival op het Chasséveld in Breda. Bezoekers uit heel Nederland vierden de gehele dag op muziek van onder andere Afrojack, Davina Michelle, Frans Duijts, Emma Heesters, Maan, Kraantje Pappie en Bastille. ‘De sfeer is het allerbelangrijkste.’

27 april