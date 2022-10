Inhoud vaten drugsafval in woonwijk Breda zeer giftig: ‘Je moet er niet aan denken dat er een lekkage ontstaat’

Update + met video Bestelbus in Bredase woonwijk zat vol met tientallen vaten drugsafval

BREDA - In de woonwijk Boeimeer in Breda is dinsdagmiddag een bestelbus aangetroffen met daarin drugsafval. Dat meldt de politie. Vermoedelijk gaat het om afval van amfetamineproductie.

10:16