Inge krijgt Vodafone-paal van 40 meter hoog bij haar huis in Zundert: ‘Ik had al goed bereik’

Adoptieva­der misbruikt nichtje jarenlang: vijftien maanden cel

BREDA – Een 63-jarige Bredanaar heeft woensdag van de rechtbank in Breda een celstraf van vijftien maanden gekregen, omdat hij twintig jaar geleden zijn nichtje uit Ghana vijf jaar lang had misbruikt. Hij had zijn nichtje, toen nog maar acht jaar, rond de eeuwwisseling geadopteerd.

23 november