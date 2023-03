Indrukwekkend afscheid van gezin Van den Elshout: ‘De enige troost is dat waar ze ook zijn, ze samen zijn’

derde klasse A Zundert verliest van hekkenslui­ter Clinge: ‘We hoeven momenteel niet naar boven te kijken’

Met slechts één punt uit de laatste vier wedstrijden zit Zundert in een lastige periode. Ook hekkensluiter Clinge bleek te sterk. In eigen huis verloor de nummer zes van de competitie met 2-3. ,,Momenteel hoeven we niet naar boven te kijken, dit is niet wat we willen", vertelde Zundert-trainer Jan Hereijgers na afloop.