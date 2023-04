Inbreker op heterdaad betrapt in Breda, maar neemt de benen

indebuurt.nl Gespot: nieuwe kledingwin­kel met outdoorkle­ding in Ridder­straat

Hoera voor Bredaase avonturiers! Er komt een nieuwe plek in onze stad waar je alles kunt kopen om jouw buitenactiviteiten nog leuker en beter te maken. Ga jij elk weekend het mastbos in om flink te hiken? Of hou jij ervan om met de hond een rondje te doen bij de Galderse Meren? Dan ga je deze nieuwe winkel te gek vinden.