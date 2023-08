In zijn fietstaxi vertelt Theo verhalen over de vuurtoren van Breda en ‘de schildpad die vandaag niet thuis is’

Bus gaat weer vaker rijden in Breda: ‘Al rijden we soms minder ritten dan we zouden willen’

BREDA - Arriva zet na de zomervakantie in Breda meer bussen in. De beperkte dienstregeling die Arriva al maanden rijdt, krijgt dan wat meer lucht. Het aantal busritten wordt afgestemd op het aantal reizigers. ,,We zijn nog niet op het niveau van vóór corona.”