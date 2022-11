‘In uitzonderlijke gevallen’ parkeerontheffing voor mantelzorgers voetgangersgebied Breda

In dit strijkor­kest is het individu niet belangrij­ker dan de groep: ‘Daar heb ik een hekel aan’

BREDA - Prop een strijkorkest niet in een korset, maar laat ieder individu gedijen. Dat is kort gezegd de filosofie van de Bredase dirigent Carlo Nabbe. En die is succesvol, want zondag viert zijn Archi Amici haar 30-jarig bestaan.

26 november