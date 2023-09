In Tuinzigt genieten ze van ‘hun’ Anti-Tilburg-vliegtuigje: ‘Prachtig geregeld!’

Het allerlaat­ste biertje bij Brack in Breda, maar er gloort nog hoop

BREDA - Eerder dan verwacht is het doek gevallen voor proeflokaal Brack in de Bredase wijk Belcrum. Vrijdagavond was de markante horecazaak die door de hoge energiekosten in financiële problemen kwam, voor het laatst geopend. ,,Niet leuk natuurlijk, maar we hebben er toch een feestje van kunnen maken”, zegt manager Lotte van Boxtel.