In één week honderden drugsvaten gedumpt in Brabant, recherche onderzoekt verband

De eerste dumping in een reeks gebeurde op donderdag 23 februari op het Cadettenkamp in Teteringen. Daar werden vijftien vaten aangetroffen. Een dag later werden er op de Witteweg in Made zeven vaten en op de Hoevenseweg in Hooge Zwaluwe vijftien vaten aangetroffen. Aan het einde van de dag werd ook nog drugsafval gedumpt aan de Kleuterhuislaan in Rijsbergen.