In Breda doodgestoken man (23) was willekeurig slachtoffer, denkt politie

Kees Kuijs geëerd bij NAC - Heracles

3 november BREDA - Voor, in de rust en na NAC - Heracles is voormalig NAC-speler Kees Kuijs (87) in het zonnetje gezet. Kuijs is de eerste zogenoemde Legend of the Match, in het leven geroepen door het NAC Museum. Hij speelde van 1955 tot 1962 259 wedstrijden voor NAC en droeg in totaal 43 maal het oranje tenue van het Nederlands Elftal.