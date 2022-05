In beslag genomen harddrugs in Breda heeft straatwaarde van 12,5 miljoen, gaat om 500 kilo ketamine

Miljoenen euro's voor aanpak afbrokke­len­de wegen Breda zorgen voor tweespalt

BREDA - Dat er in Breda miljoenen moeten worden geïnvesteerd in de aanpak van achterstallig onderhoud aan straten en pleinen, daarover is de lokale politiek het wel eens. Maar om al dat geld te steken in een verouderde werkwijze, daar heeft niet iedereen zin in.

10 mei