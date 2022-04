‘Ik voelde me een prooi, omsingeld en aangevallen door wolven', agenten in het nauw bij rellen NAC-NEC

Veel spel en vertier op de XXL-ker­mis in Breepark: ‘Er hangt hier een leuk sfeertje’

BREDA - Het is zondagmiddag, stralend weer en in het Bredase Breepark genieten jong en oud van de eerste editie van de tiendaagse XXL-voorjaarskermis. Vertier is er volop. Muziek en jingles schallen over het plein. Lichtjes, knuffels, suikerspinnen, zuurstokken en spannende attracties betoveren de kinderen. Ouders lopen achter hun kroost aan, met de portemonnee in de aanslag.

10 april