Huurders maken zich grote zorgen na hack: ‘Eng idee dat criminelen al jouw gegevens hebben’

Boswachterscolumn De eerste eekhoorn­tjes zijn binnen: dankbaar werk

Ieder jaar met april kan ik het weer over hetzelfde verschijnsel hebben. Zo zaten we vorige week nog met een verjaardag in de achtertuin lekker weg te branden in de zon en moest ik deze week toch echt weer mijn wollen muts uit de kast halen voor mijn koude oren. April doet weer wat hij wil!

5 april