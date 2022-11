Hubkes gebakken én gezegend: ‘Het heeft voor veel mensen toch een betekenis’

Tientallen kleine broodjes met krenten, anijs of ‘gewoon’ wit. Ter ere van Hubertusdag werden deze ‘hubkes’ donderdag in alle vroegte in Wagenberg en Terheijden speciaal gebakken én gezegend door pastor Giny van der Korput. ,,Het is een moment van bewustwording.’’

Even een hubke halen: het is voor heel wat mensen een vanzelfsprekendheid, weet Carolien van Dongen van Bakkerij Van Dongen in Terheijden. ,,Ouders halen ze speciaal voor hun kinderen. Het heeft voor veel mensen toch een betekenis.”

Sinds de start van de bakkerij, zo’n twintig jaar geleden, worden de broodjes op 3 november gebakken en gezegend. ,,We vinden het een mooie traditie. Mijn vader deed dit ook altijd al in de bakkerij in Wagenberg. Vroeger waren er wel zes bakkers in het dorp en dan was er een wedstrijd wie de meeste hubkes bakte”, weet Jürgen van Dongen nog uit de verhalen van zijn vader.

Het zegenen van deze hubkes gebeurt traditiegetrouw bij diverse Brabantse en Belgische bakkers. Volgens het katholieke geloof is Hubertus de patroonheilige van de jacht en wordt met het zegenen van de broodjes razernij en hondsdolheid genezen. Of, in deze tijd: wie het eet blijft gespaard van ziekte, ongemak en pijn. ,,Ik maak bij het zegenen graag ook de vertaalslag naar de huidige samenleving”, zegt pastor Giny van der Korput van de Vijf Heiligen Parochie.

Met wijwaterkwast en -emmer bezoekt ze eerst bakkerij Léon van Dongen in Wagenberg, om vervolgens de hubkes te zegenen bij de familie in Terheijden. ,,Ik ben een pastor van de mensen en ga graag naar de bakkers toe, want hier wordt het harde werk gedaan. Vooral in deze tijd, want zij hebben het ook moeilijk in deze crisis. Het is voor iedereen een moment van bewustwording. Het eten van de hubkes maakt ons weer bewust van onze kwetsbaarheid.”

Een oud gebruik in ere houden: om die reden komt de Terheijdense Anja van Oosterhout vandaag als een van de vele klanten een zakje hubkes halen. ,, Dat doe ik al jaren. Ze zijn lekker en je wil in deze tijd ook de bakker een hart onder de riem steken”, zegt ze. ,,Bovendien wordt het hier altijd met liefde ingepakt.”

Terheijden - Deze ochtend worden om 07.45 uur de Hubkes van Bakkerij Van Dongen gezegend