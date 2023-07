Hoofdverdachte (32) van schietpartij in Roosendaal opgepakt in Spanje

indebuurt.nl Bredase volkszan­ger Evert gevolgd door PowNed: 'Ik wil graag in de Ziggo Dome staan'

In de nieuwe webserie Poei Poei Pow volgt PowNed volkszangers op weg naar hun succes. Want zeg nou eerlijk: iedereen houdt toch van een lekker nummertje in de kroeg met een biertje erbij? In de aflevering van zondag 23 juli volgt presentatrice Sarah Bakker de Bredase zanger Evert van Huygevoort (33).