Verziekte werksfeer en gebrek aan transparantie bij OM Zeeland-West-Brabant: hoofdofficier stapt op

Het College van procureurs-generaal besloot begin juli om samen met de parketleiding van Zeeland-West Brabant een integriteitsonderzoek in te stellen naar de cultuur binnen het parket. Er waren al langer aanhoudende signalen en geluiden over de werksfeer en gebrek aan transparantie. De resultaten van het cultuuronderzoek bevestigen deze signalen en geluiden.

Ook plaatsvervanger weg

Van Delft

De zaak rond voormalig officier van justitie Lucas van Delft zette binnen het parket Zeeland-West-Brabant kwaad bloed. Van Delft werd in 2015 geschorst toen bleek dat hij een bedreiging aan zijn eigen adres in scène had gezet. Hij werd niet strafrechtelijk vervolgd, maar moest een tijdje als parketsecretaris aan de slag op het parket in Rotterdam. Daar is hij inmiddels weer gewoon aan de slag als officier van justitie. Veel van zijn lager geplaatste collega’s begrijpen niet waarom Van Delft met zo’n lichte sanctie wegkwam.