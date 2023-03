Honderden medewerkers van Amphia en Bravis in actie voor betere cao

BREDA/ROOSENDAAL - Actiedag in de ziekenhuizen vandaag. In Amphia (Breda/Oosterhout) en Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom hebben donderdag honderden medewerkers hun normale werk neer gelegd. Ze eisen betere cao-afspraken over onder meer hun loon.