Hond Jara komt tot rust door geuren in de snuffeltuin van Esther: ‘Zo gaan de scherpe randjes eraf’

Vakantie­geld deze week op je rekening: dit moet je weten

Mei is de maand waarin de meeste werkgevers het vakantiegeld uitbetalen. Een welkom extraatje dat niet alleen wordt besteed aan vakantie, maar ook aan andere grote uitgaven, een schuld aflossen of de spaarrekening spekken. Vier vragen over het extraatje dat jij - wellicht - ook deze week krijgt bijgeschreven.