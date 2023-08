Hoezo, wat Japie Schwarzenegger kan, kun jij ook?

‘Bietenbak’ van ‘t Zoet in Breda voor een keer deze zomer buitenbios­coop

BREDA - In de ‘bietenbak’ van ‘t Zoet, het voormalige terrein van de CSM-suikerfabriek in Breda, is op vrijdag 11 augustus de film Chocolate Strawberry Vanilla in de buitenlucht te zien.