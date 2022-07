Hoezo, warm? We hebben klagen tot kunst verheven

Een zomerkamp voor Oekraïense kinderen in Breda? Leuk idee, maar gaat niet gebeuren

BREDA - Een sympathiek idee is het zeker. Maar Breda ziet niets in de oproep van de burgemeester van Kiev om een zomerkamp te organiseren voor jongeren uit Oekraïne. ,,Wij hebben vragen over de realiseerbaarheid.”

14 juli