Hoe uit twee vette konijnen dik 400.000 foto’s uit Breda en omgeving zijn voortgekomen

Het is achteraf best een bruut begin van een behoorlijk succesvolle loopbaan. Die jonge Johan, die er al van droomde om fotograaf te worden vanaf het moment dat hij als zesjarige in Princenhage de Tour de France zag rijden, kwam jaren later terecht bij dagblad (BN) De Stem. Maakte in 37 jaar een kleine 400.000 foto’s. Legde zo voor altijd een stukje Bredase geschiedenis vast.