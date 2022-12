Hoe lang houdt de chocoladecrisis nog aan? Winkeliers houden hun hart vast

In Breda kent niemand Cornelius van Dun, maar in Engeland is hij een histori­sche held

BREDA - In zijn geboortestad Breda is Cornelius van Dun (1483-1577) een grote onbekende. Maar in Engeland is hij een historische held, die zij aan zij heeft gestaan met koning Henry VIII en de koninginnen Mary Tudor en Elisabeth I.

8 december