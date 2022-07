Hitte neemt toe, zwemplas gaat dicht: ‘Wat doet Breda om drukte beter te spreiden?’

De raadsfractie van D66 vindt dat het zo ver niet mag komen en wil dat het stadsbestuur in actie komt. Dat blijkt uit een brief die de raadsleden Bart Lauwen en Joyce de Goede naar burgemeester en wethouders hebben gestuurd.

Anderhalve badmeester

Ze maken zich zorgen over het gebrek aan capaciteit bij de zwemplassen. Zo liet De Kuil eerder deze maand weten: ,,We hebben anderhalve badmeester en het is een crime om aan nieuwe mensen te komen.” En afgelopen weekeinde bleek dat de Galderse Meren aan het maximum was gekomen van wat het recreatiegebied aan bezoek kan verwerken.

,,Met de extreme hitte van vandaag en morgen en waarschijnlijk ook verder in de zomer zou het mooi zijn als de gemeente Breda goed voorbereid is. Maar de vraag is of dat wel het geval is’’, schrijven de twee raadsleden.

Afgesloten

Daarom willen ze weten wat de stand van zaken is en hoe voorkomen wordt dat zwemplassen worden afgesloten. ,,Wat gaat u concreet doen om de drukte beter te spreiden?’’ is een van de vragen waarmee het stadsbestuur wordt geconfronteerd.

Als het aan Lauwen en De Goede ligt, dan gaat de gemeente ‘op korte termijn aan de slag met vrijwilligers die zich kunnen laten scholen om toezicht te houden’. Dat zou in ieder geval voor De Kuil een oplossing kunnen zijn. Bij Optisport, de exploitant van de zwembaden in Breda, wordt al met zo’n aanpak gewerkt.

Toezicht

Bovendien wil de fractie weten of er zicht is op de ingebruikname van andere, extra zwemplekken, zoals de waterplas bij Bavel. Dat zou best wel eens een probleem kunnen worden, vrezen Lauwen en De Goede, in de wetenschap dat het toezicht op de bestaande locaties al zo lastig is.