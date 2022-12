Hiske en Siebe komen uit China terug naar Zundert om ouders te helpen met innovatief energiesysteem

De Boswachter Ook egel treft winterse voorberei­din­gen

BREDA - Onze ‘huisegel’ was al vroeg bezig met het zoeken van een geschikt plekje in onze tuin. Ik zag tenminste een hele hoop bladeren achter ons tuinhuisje liggen bij een gat onder het huisje. Verder heb ik geen gras gemaaid en dat is meestal het tweede bestanddeel van het bedje van de egel.

