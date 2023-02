Het zangfeest is begonnen

de boswachterHebben jullie het al gehoord? De eerste roffelende spechten en de eerste zanggeluiden van de roodborsten en de merels vullen onze ochtenden weer. Het wordt gezelliger in het bos, in onze landschappen en in onze tuinen.

Natuurlijk kent het winterseizoen heel veel sfeer met mooie mistige momenten. Maar als je door de mist weer de vogelgeluiden hoort, dan begint bij mij het lentegevoel al te kriebelen. Naast de bovengenoemde zangers zijn de zanglijsters en de grote lijsters ook van de partij.

De kramsvogels en koperwieken, trekvogels uit het noorden, zijn reeds vertrokken of nog aan het vertrekken. Beide soorten kan je in de vroege lente nog tegenkomen in weilanden, maar ook in parken en boomgaarden. In sommige streken hebben deze lijsters de naam dronkenlijsters gekregen. Dit komt doordat ze dol zijn op vruchten en bessen van lijsterbes, hulst, kardinaalsmuts en in de kuststreek van duindoorn.

Helaas zitten sommige bessen in die periode al rottend aan de stuik of liggen zo op de grond. Op zich nog niets aan de hand, maar rottend fruit en bessen maken alcohol vrij. Dat zorgt er dan weer voor dat de dronkenlijsters ongecontroleerde bewegingen maken en niet echt meer snel wegvliegen van al dat heerlijks. Roofvogels weten dat en dus is menig dronkenlijster de sjaak.

Quote De vroegste zanglijs­ters komen al in januari begin februari naar ons land en ze vertrekken weer vanaf einde augustus tot diep in de winter. De winterperi­o­de brengen ze door in Frankrijk en Engeland

Trekvogels uit het zuiden

De zanglijsters en grote lijsters zijn inmiddels gearriveerd uit het zuiden. Merels zijn er al, want dat zijn echte blijvers. We noemen merels dan ook standvogels. Langzaam zullen de trekvogels uit het noorden verdwijnen en komen er meer trekvogels uit het zuiden naar ons land. Denk maar eens aan de fitis, de tjiftjaf, de bonte vliegenvanger en nog vele anderen. Op het laatst landen dan de koekoek en nog later de wielewaal.

Maar nu is er al een groots zangfeest te beluisteren in het bos en in onze tuinen. Een groot aandeel in dat zangfeest heeft de Turdus philomelos, wat letterlijk betekent ‘hij die graag zingt’ of ‘liefhebber van de zang’. Neem maar eens de tijd om goed te luisteren naar het heerlijke gezang van de zanglijster.

De vroegste zanglijsters komen al in januari begin februari naar ons land en ze vertrekken weer vanaf einde augustus tot diep in de winter. De winterperiode brengen ze door in Frankrijk en Engeland. De mannen zoeken een geschikt gebied uit en beginnen in dat territorium met hun gezang.

Vrouwtjes zanglijster bouwen, zonder hulp van de mannen, een nest in een boom. Het zijn hele stevige nesten, die aan de binnenkant nog eens besmeerd worden met modder en vermolmde houtresten. De dames modelleren hun nesten niet met hun snavels maar met hun borsten.

Tot slot

Lieve tuinliefhebbers als je last hebt van slakken in je tuin gebruik dan geen bestrijdingsmiddelen, zoals het middel slakkendood, maar los het biologisch op. Of laat de zanglijsters hun gang gaan, want zij zijn bij uitstek slakkeneters. Bestrijders van slakken met giftige bestrijdingsmiddelen hebben de dood van zanglijsters op hun geweten, want die middelen zijn ook dodelijk voor deze vogels en hun jongen.

Daarnaast mis je het prachtige gezang van de Turdus philomelos.