Het wordt weer donker, dus dragen kids in Zundert straks een hesje op de fiets

Twee shooters worden afgeschoten door leraren, waarna groep 7 haar ingestudeerde dansje op het themalied ‘Helm op, Fluo Top’ uitvoert. Woensdagmorgen kregen alle kinderen uit de gemeente Zundert een eigen fluoriserend hesje, in het kader van de Dag van de Veiligheid.

De dagen worden korter, de nachten langer. Het overgrote deel van de kinderen gaat ’s morgens met de fiets of te voet naar school. ,,Mensen in de auto hebben altijd haast en zien jullie in het donker niet zo goed. Maar met dit hesje wél”, wordt de kinderen verteld. Er wordt vaak hard gereden op de Klein-Zundertseweg. Dat leidt gelukkig niet tot ongelukken, maar erg veilig voelt het evenmin.

Hesje is niet verplicht

Nee, het hesje is niet verplicht, zegt Kuijpers. Maar het is wel belangrijk dat ieder kind het in de donkere uurtjes draagt als ze buiten zijn. Tijdens het uitlaten van de hond, bijvoorbeeld. Het wordt dan ook aangemoedigd, door de leraren, de ouders en hopelijk ook door de kinderen onderling. ,,Die hesjes moeten eigenlijk een soort tweede huidje worden”, zegt de wethouder van onderwijs.

Zij en haar collega-wethouder Ralph Bogers van verkeer, bezochten woensdag meerdere basisscholen. Bogers ging naar de Sint Jozefschool in Wernhout, de Sint Annaschool in Zundert en naar De Wegwijzer in Achtmaal. Kuijpers bezocht Basisschool Zonnebloem in Zundert, Kinderopvang IKC De Plaetse in Rijsbergen en dus de Sint Antoniusschool in Klein-Zundert.

Lichtjes op de fiets

Ties, Milou en Laura zijn het volledig eens met de actie en zijn zeker voornemens het hesje trouw te dragen. ,,Het is wel nodig. Als ik ’s avonds naar mijn opa en oma ga en het donker is, dan zie je hoe hard auto’s kunnen rijden”, zegt Ties. Alle drie doen ze hun lichtjes op de fiets al trouw aan. Onlangs deed het licht van Milou het niet. ,,Dan kies ik er wel voor om met iemand samen te fietsen die wel een lichtje heeft.”

De school wil er wel alles aan doen om het dragen ervan normaal te maken. Dat het ‘raar’ bevonden wordt als je het niet draagt. Ties en Milou zouden een ander gerust aanspreken als een klasgenoot het hesje niet draagt, Laura twijfelt of ze het durft. ,,Misschien dat ik het tijdens de verkeerslessen wel zou zeggen.”

Vrijdag gaan de kinderen voor het eerst de straat op met de hesjes, tijdens hun sportdag. Een soort oefensessie. Na de herfstvakantie wordt verwacht dat iedereen het hesje tijdens de donkere uurtjes dragen.

Volledig scherm Groep zeven deed een leuke dans-act met de nieuwe hesjes. © Pix4Profs/ Ramon Mangold