Het waterschap vangt minder knagende dikkerdjes (en dat is goed nieuws voor onze dijken)

Banen zat, maar nog steeds veel Bredanaars in de bijstand: ‘Het systeem klopt niet’

BREDA - Het aantal mensen dat in Breda in de bijstand zit neemt ondanks allerlei maatregelen slechts mondjesmaat af. Eind vorig jaar waren het er 4126 en dat is ‘nauwelijks minder dan in voorgaande jaren’.

31 januari