‘Het uiten van affectieve gevoelens’, baas Amphia weg na grensoverschrijdend gedrag

column Blijkbaar mág je in Breda niet tegen de regenboog­ge­dach­te zijn

Ja, nu wordt het lastig. Forum voor Democratie hield zich tot nu toe redelijk op de vlakte in de raad, maar nu is Marnix van Woudenberg vol op het orgel gegaan. Dat was tijdens een debat over de ‘regenbooggemeente’ die Breda wil zijn.

7 oktober