Het loopt nog geen storm bij Bredase Singelloop: hardlopers én muzikanten gezocht

Op zondag 2 oktober wordt de 35ste Bredase Singelloop gehouden. Het is alweer drie jaar geleden dat er een volwaardige editie plaatsvond. In 2019 namen een kleine 19.000 lopers deel aan het grootste eendaagse evenement in de stad. Daarna volgden coronajaren met tweemaal een alternatieve loop, waarbij deelnemers vanuit huis een route konden lopen.

Zonder die tussenjaren hoopte de organisatie in 2020 de jubileumeditie te vieren met een deelnemersrecord van ongeveer 20.000 lopers. Door het uitstel lijkt dat dit jaar niet haalbaar. De inschrijvingen blijven momenteel achter en zitten ongeveer 20 procent onder het aantal van 2019.

,,We zitten in de opbouwfase”, zegt woordvoerder Olivier Stulemeijer. ,,Corona heeft echt invloed gehad. Mensen zijn voorzichtiger. Dat zie je ook terug bij andere hardloopevenementen in het land, zoals in Eindhoven of Rotterdam. Ook die raken niet uitverkocht, terwijl dat voorheen moeiteloos ging.”

Lopers opzwepen

Naast deelnemers is de organisatie ook naarstig op zoek naar muzikanten die langs het parcours de lopers opzwepen. ,,In die twee jaar coronatijd zijn er heel wat carnavals- en sambabands omgevallen”, ziet Willem Hartmans, verantwoordelijk voor de entertainment tijdens de Singelloop. ,,Dat merken we nu. Waar we normaal pakweg 35 muzikanten op de route hebben staan, zijn dat er nu 25.”

Niet dat het daardoor stiller langs de kant wordt: ,,Nee, dat niet per se. Maar we hebben verschillende locaties waar deelnemers van alle afstanden langskomen. Als daar maar één kapel staat, is het voor hen veel te lang om te spelen. Zij hebben aflossing nodig.” Geïnteresseerde muzikanten kunnen zich melden bij de organisatie.

Quote Er zitten minder bochten in het parcours, daardoor is-ie op papier sneller geworden dan anders Bart van Egeraat, Bredase Singelloop

Uitdagingen op het parcours

Ook het parcours kent dit jaar een aantal uitdagingen. Zo liggen delen van de Vredenburchsingel, Chassésingel, Sluissingel en Nijverheidssingel open en is de Markendaalseweg deels afgesloten vanwege de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark. Toch is het volgens parcoursman Bart van Egeraat gelukt om overal passende oplossingen te vinden.

,,Het werk aan de Vredenburchsingel is op tijd gereed, is mij beloofd. Al kan desnoods het laatste stuk met puin gewalst worden. Met de Chassésingel zijn ze deze week begonnen, maar ook daarvoor geldt dat de lopers er op 2 oktober overheen kunnen. We hebben de route verder iets omgelegd voor de andere afsluitingen. Daardoor zitten er minder bochten in het parcours. Op papier is-ie daardoor sneller geworden dan anders.”

Wat betreft de Markendaalseweg: ,,Daar sturen we de lopers over het tijdelijk aangelegde fietspad. Voor ons is het criterium: kan er een auto doorheen, dan is de weg breed genoeg. Op dit punt hebben de lopers er al zo’n 3 kilometer op zitten, dus ligt het veld wat verder uit elkaar.” Nieuw dit jaar is walking en wheeling, waarbij deelnemers lopend of in een rolstoel mee kunnen doen aan de Singelloop.

Voorinschrijven voor alle afstanden kan tot en met zondag 18 september, daarna geldt een hoger tarief. Inschrijven kan via: bredasesingelloop.nl.

Volledig scherm Pretband Nou En uit Prinsenbeek tijdens de laatste reguliere editie van de Bredase Singelloop. © Pix4Profs / Joris Buijs