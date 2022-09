Het ‘linkse bolwerk’ van Baarle ziet Abraham: ‘Als ze willen ouwehoeren, gaan ze maar naar een café’

Met honderden tegelijk rennen door de kern van Teteringen

TETERINGEN - Gretig, vertrekken zondagmiddag iets meer dan 300 hardlopers vanaf de dorpsherberg in Teteringen voor vijf of tien kilometer aan rondjes rond de kerk. Na de wielerronde eerder op de dag, is het nu tijd voor de Dorpsloop Teteringen.

