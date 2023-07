Henk Groenhuis (84) overleden: maker van het Zundertse Bloemencorsomeisje en Bredase Varkentje

indebuurt.nl Dave leert je DJ'en: 'Iedereen wordt blij van de leukste liedjes mixen'

In de jaren tachtig raakte Dave Hipke (54) ‘besmet’ door het dancevirus. Hij leerde zichzelf plaatjes draaien en maakte de opkomst van het genre mee. Tegenwoordig runt hij in Breda een DJ-school. Als docent stond hij daar aan de basis van de carrières van heel wat talenten. “DJ Anastasia kwam als zestienjarige bij ons binnen en is nu de koning van de uptempo.”