Hekkensluiter DSE houdt koploper FC Eindhoven in bedwang, maar gaat door keepersfout toch de mist in

NFI: Paraceta­mol wordt niet gebruikt in de tuinbouw, maar is grondstof voor drugs

BREDA - De combinatie van paracetamol en cafeïne is niet bruikbaar in de tuinbouw, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Een man die in Breda werd opgepakt met een mengsel van 100 kilo van de twee stoffen, beweerde dat het voor planten was.

2 februari