Hekkensluiter bezorgt NAC gigantische kater op carnavalsmaandag

Een afstraffing van jewelste: op bezoek bij Jong FC Utrecht is NAC tegen een ruime nederlaag aangelopen. De hekkensluiter vernederde de ploeg uit Breda tijdens deze carnavalswedstrijd: 4-1.

Voetballen op carnavalsmaandag, de dag waarop in ut Kielegat de optocht over de Grote Markt trekt. Een ongewoon fenomeen. En dan ook nog in een akelig lege Galgenwaard, op bezoek bij de hekkensluiter van het Nederlandse betaald voetbal: Jong FC Utrecht.

Een kleine tweehonderd man waagde zich aan de trip richting het centrum des lands om de nummer tien van de eerste divisie aan te moedigen in jacht op een play-offplek. Winst was daarvoor noodzakelijk.

Trainer Peter Hyballa greep terug op een systeem met vier verdedigers, niet langer vijf man achterin. Javier Vet was de rechtsback, Boyd Lucassen stond op links. Rechts voorin kreeg Ezechiel Banzuzi - nog scorend tegen De Graafschap - de kans. En het begin was goed. NAC zocht de aanval, wat resulteerde in een paar corners.

Vroege goals

Uit van die hoekschoppen was het raak. Tom Boere verlengde de bal met het hoofd en verdediger Tijs Velthuis kopte al na vier minuten raak: 0-1. Maar heel lang kon NAC niet genieten van die voorsprong. Jong FC Utrecht strafte een fout in de opbouw bij de Bredanaars keihard af en in de dertiende minuut stond het al 1-1.

Het werd slechter en slechter bij NAC. De thuisploeg dicteerde het spel, NAC moest in de achtervolging tegen de hekkensluiter. Iets minder dan tien minuten voor rust kwam Jong FC Utrecht zelfs op voorsprong. Banzuzi greep halfslachtig in en Yannick Leliendal schoot hard en hoog raak.

Wissels

Hyballa greep hard in en voerde drie wissels door. Hij gunde Matthew Garbett (van Torino gehuurde middenvelder) zijn debuut en bracht ook Adam Kaied en Anselmo Garcia Mac Nulty. Banzuzi, Vet en Sabir Agougil werden geslachtofferd. Na een uur volgde ook Vieiri Kotzebue voor Tom Boere. De spits had net voor zijn wissel een grote kans om zeep geholpen, hij schoot voorlangs.

Volledig scherm Anthony Descotte, maker van de 3-1. © Pro Shots / Remko Kool

Wie dacht dat het dieptepunt bereikt was, zat mis. NAC werd er na de wissels nog slechter op. Twee tegentreffers in twee minuten en na 68 minuten stond het 4-1. Een gigantisch pijnlijke tussenstand. Bij de 3-1 werd Velthuis er kinderlijk eenvoudig uitgelopen. De 4-1 was het vervolg van een schiettent en niet voor het eerst zag de verdediging er belabberd uit.

Na de 4-0-nederlaag op bezoek bij Jong AZ was dit opnieuw een flater van formaat tegen een Jong-ploeg. En daardoor laat NAC kans liggen om zich op een play-offplek te nestelen. Vrijdag komt FC Dordrecht op bezoek.

Opstelling NAC: Kortsmit; Vet (46. Mac Nulty), Martina, Velthuis, Lucassen; Agougil (46. Garbett), Staring, Velanas (78. Velanas); Banzuzi (46. Kaied), Boere (60. Kotzebue), Ómarsson

