Heftig ongeluk in Eefde, ook vrouw uit Breda (81) ernstig gewond

met video Bestuurder raakt gewond nadat hij met wagen uit de bocht vliegt in Breda

BREDA - Een bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt in Breda nadat hij uit de bocht is gevlogen met de auto. Daarbij raakte hij een bestelwagen en schoot daarna naar de andere kant van de straat waar hij tegen een geparkeerde auto botste. Hij kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom.

30 april